Три памятника IT-работникам появятся на улицах Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске установят триптих IT-скульптур. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Такая идея появилась у IT-компаний города. Скульптуры программиста, системного администратора и связиста должны привлечь внимание жителей к отрасли информационных технологий.

«Важно повышать статус IT-отрасли, показывать, что республика сфокусирована на развитии цифровых технологий, и тем самым привлекать внимание к Удмуртии кадров из других регионов. Исходя из этого Министерство цифрового развития Удмуртии, Центр цифровых технологий УР, АНО «Цифровая экономика УР» и IT-компании региона решили увековечить труд IT-специалистов», — прокомментировал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

Статуи появятся в Ижевске поэтапно. В первую очередь Комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов примет решение по скульптуре программиста, потом системного администратора и связиста.

«Программиста» отольют из бронзы. Скульптура образует арт-группу, в которую войдут фигура человека высотой 185 см, стол с компьютером и лампой, а также тумба и стул. В настоящий момент в городе уже ищут для него место. Территорию выберут сами горожане, поучаствовав в опросе на Госуслугах по ссылке.

Первую часть композиции хотят реализовать в 2023 году, когда будут собраны деньги от спонсоров и меценатов.