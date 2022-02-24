В Ижевске предложили включить расходы на вывоз снега из дворов в платежки за текущий ремонт

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске предложили включить оплату за вывоз снега из дворов в расходы на текущий ремонт многоквартирных домов. С такой инициативой к администрации города вышли управляющие компании, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Предложение было озвучено на заседании круглого стола по вопросам зимней уборки на улицах города и дворовых территориях. Форум был собран по ходатайству Общественной палаты Ижевска. В нем участвовали представители городской службы благоустройства и дорожного хозяйства, государственной жилищной инспекции, подрядных предприятий и управляющих компаний.

По словам представителей управляющих компаний, с увеличением количества автомобилей у жителей, площадей для складирования снега во дворах становится все меньше, а вывозить его достаточно затратно.

Напомним, эта услуга не предусмотрена типовыми договорами между жильцами многоквартирных домов и управляющими компаниями. Некоторые домсоветы решают ее путем заключения дополнительных соглашений со своими «управляйками», в ряде случаев жильцы просто собирают деньги на оплату погрузчика и самосвала.

Управляющие компании предлагают включить оплату услуги по вывозу снега в расходы на текущий ремонт. По их мнению, такое решение, принятое на общем собрании собственников, позволит организовать системную расчистку и уборку снега с дворовых территорий.