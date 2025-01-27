Житель дома на улице Коммунаров в Ижевске пожаловался на треснувшую крышу 

Ижевск. Удмуртия. Житель многоэтажного дома на улице Коммунаров в Ижевске пожаловался на образовавшуюся трещину на крыше. Пост опубликован в городском Телеграм-канале «ЗИ - Злой ижевчанин» (18+).

«УК «Пионер», вы вообще в курсе, что творится с крышей нашего дома на Коммунаров, 223?! Она скоро отвалится! Вы ждёте, пока кого-нибудь пришибёт?! <…> Это просто безобразие! Вы там вообще работаете?!», – говорится в тексте сообщения.

В комментариях под постом администрация Ижевска завила, что за счёт средств текущего ремонта выполнить такие работы невозможно.

«В настоящее время определяется вид работ и источник финансирования для вынесения на общее голосование», – написали городские власти.