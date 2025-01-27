Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Житель дома на улице Коммунаров в Ижевске пожаловался на треснувшую крышу 

16:38, 27 января, 2025
Житель дома на улице Коммунаров в Ижевске пожаловался на треснувшую крышу 
16:38, 27 января, 2025
72
0
#Ижевск\n#ремонты\n#управляющие компании\n#Удмуртия
Источник фото: t.me (ЗИ - Злой ижевчанин)
72
0

По словам городской администрации, отремонтировать ее за счет текущего ремонта невозможно.

Ижевск. Удмуртия. Житель многоэтажного дома на улице Коммунаров в Ижевске пожаловался на образовавшуюся трещину на крыше. Пост опубликован в городском Телеграм-канале «ЗИ - Злой ижевчанин» (18+).

«УК «Пионер», вы вообще в курсе, что творится с крышей нашего дома на Коммунаров, 223?! Она скоро отвалится! Вы ждёте, пока кого-нибудь пришибёт?! <…> Это просто безобразие! Вы там вообще работаете?!», – говорится в тексте сообщения.

В комментариях под постом администрация Ижевска завила, что за счёт средств текущего ремонта выполнить такие работы невозможно.

«В настоящее время определяется вид работ и источник финансирования для вынесения на общее голосование», – написали городские власти.

16:38, 27 января, 2025
72
0
#Ижевск\n#ремонты\n#управляющие компании\n#Удмуртия