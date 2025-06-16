Ижевск. Удмуртия. Единственную муниципальную управляющую компанию в Ижевске МУП «СпДУ» возглавил Артём Зорин. Информация об этом появилась на сайте предприятия.

По данным портала rusprofile.ru, директором Артём Васильевич стал с 10 июня. Также он является учредителем ООО «Зигзаг». Основной вид деятельности компании — работы строительные отделочные (43.3).

Предыдущий директор СпДУ Ленар Фаттахов занял руководящую должность год назад. О его отставке администрация Ижевска не информировала.