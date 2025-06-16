Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

МУП «СпДУ» в Ижевске возглавил Артём Зорин

11:00, 16 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
МУП «СпДУ» в Ижевске возглавил Артём Зорин
11:00, 16 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
287
0
#Ижевск\n#управляющие компании
Источник фото: ИА "Сусанин"
287
0

Он приступил к своим обязанностям с 10 июня.

Ижевск. Удмуртия. Единственную муниципальную управляющую компанию в Ижевске МУП «СпДУ» возглавил Артём Зорин. Информация об этом появилась на сайте предприятия.

По данным портала rusprofile.ru, директором Артём Васильевич стал с 10 июня. Также он является учредителем ООО «Зигзаг». Основной вид деятельности компании — работы строительные отделочные (43.3).

Предыдущий директор СпДУ Ленар Фаттахов занял руководящую должность год назад. О его отставке администрация Ижевска не информировала.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:00, 16 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
287
0
#Ижевск\n#управляющие компании