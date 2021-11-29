Администрацию Глазова обязали отремонтировать тротуары в районе центральной кольцевой развязки

Пешеходные дорожки были значительно разрушены.

Глазов. Удмуртия. Обращение жителя Глазова послужило основанием для прокурорской проверки законодательства о безопасности дорожного движения в городе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Обращение было принято на личном приёме прокурора Удмуртии Артёма Николаева и было удовлетворено. В ходе проверки были выявлены нарушения требований безопасности движения на центральных улицах кольцевой развязки Глазова. В частности, тротуары не имели бордюров, а также были значительно разрушены.

Глава Глазова прокуратура внесла представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного органа.