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Администрацию Глазова обязали отремонтировать тротуары в районе центральной кольцевой развязки

09:44, 29 ноября, 2021
Юрий Абашев
Администрацию Глазова обязали отремонтировать тротуары в районе центральной кольцевой развязки
09:44, 29 ноября, 2021
Юрий Абашев
131
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#Глазов\n#Удмуртия\n#дороги\n#тротуары
Фото: ИА «СУСАНИН»
131
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Пешеходные дорожки были значительно разрушены.

Глазов. Удмуртия. Обращение жителя Глазова послужило основанием для прокурорской проверки законодательства о безопасности дорожного движения в городе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Обращение было принято на личном приёме прокурора Удмуртии Артёма Николаева и было удовлетворено. В ходе проверки были выявлены нарушения требований безопасности движения на центральных улицах кольцевой развязки Глазова. В частности, тротуары не имели бордюров, а также были значительно разрушены.

Глава Глазова прокуратура внесла представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного органа.

09:44, 29 ноября, 2021
Юрий Абашев
131
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#дороги\n#тротуары
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