Две модельные библиотеки откроют в Ижевске в 2022 году

На их модернизацию выделили около 13 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца 2022 года планируется открыть две модельные библиотеки. Об этом сообщает глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В библиотеке имени Флора Васильева, расположенной в Октябрьском районе, сделают ремонт в национальных удмуртских цветах — красном, белом и черном. Также помещения наполнятся республиканским колоритом — появятся дизайн-элементы в виде удмуртских орнаментов, на которых будут стоять книги и журналы, а в разных зонах посетители смогут увидеть старинные предметы быта, костюмы, украшения, современные этно-инсталляции.

Также планируется модернизация библиотеки имени Владимира Маяковского в Ленинском районе Ижевска. Она будет обновлена в авангардном стиле поэта и станет многофункциональным культурным центром. Пространство разделят на зоны: большой зал «ЛитКульт», залы информационных технологий, художественной литературы, для детей и зона «ВАМ!» для творчества.

На ремонт каждой библиотеки выделено по 6,6 млн рублей. Эти деньги являются основной суммой, предоставленной в рамках нацпроекта «Культура».

Напомним, что в сентябре 2021 года в Ижевске открылась модельная библиотека на базе библиотеки имени Надежды Крупской.