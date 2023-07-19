В Удмуртии оборудовали еще две новые модельные библиотеки

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершили ремонт в двух новых модельных библиотеках в Ижевске и Игринском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Модернизация библиотек проводится в рамках нацпроекта «Культура». Подрядчики обновили потолки, полы, стены, а также заменили окна, отопительную систему и освещение. Сейчас в учреждения закупают и поставляют современное интерактивное оборудование.

В обновленной Центральной муниципальной детской библиотеке Максима Горького в Ижевске появятся мультстанки, на которых дети смогут, играя, развивать моторику, внимание и воображение. Помимо этого планируется закупить оборудование для работы с VR, интерактивную панель и песочницу, а также почти тысячу новых книг.

Вскоре в Кабачигуртскую сельскую библиотеку поставят компьютерное, демонстрационное и аудиооборудование, комплекты настольных интеллектуальных игр и оборудование для людей с ОВЗ. Книжный фонд также пополнится на тысячу новых экземпляров.

Всего до конца 2023 года в Удмуртии модернизируют еще 2 библиотеки — Ярскую межпоселенческую районную библиотеку и Малопургинскую центральную районную библиотеку имени Семена Самсонова. На ремонт и покупку оборудования и книг для всех объектов из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено более 35 млн рублей.

В библиотеках Ярского и Малопургинского районов в настоящий момент продолжается ремонт помещений. В них также планируется закупить около 8 тыс. новых книг и обновить материально-техническую базу. В учреждениях появятся «говорящие» книги на флеш-картах, полиграфическое оборудование, сублимационный термопресс для печати на кружках и футболках, а также оборудование для работы с VR.