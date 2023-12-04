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В Сарапульскую городскую больницу поступило 6 новых рефрактометров

14:57, 04 декабря, 2023
В Сарапульскую городскую больницу поступило 6 новых рефрактометров
14:57, 04 декабря, 2023
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#медицина\n#оборудование\n#модернизация\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Юлия Зяблова)
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Медицинское оборудование распределили по разным лечебным заведениям.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульскую городскую больницу поступило новое оборудование — рефрактометры. Их распределили по шести разным медицинским заведениям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Оборудование предназначено для офтальмологических кабинетов в детской поликлинике, поликлинике «Элеконд», поликлинике «Южная», поликлиниках №2 и №3, а также в приёмном покое на улице Гагарина, 67.

Рефрактометрия – метод исследования в офтальмологии, позволяющий определить, насколько чётко глаз видит отдалённые предметы. Благодаря этому можно определить не только вид нарушения зрения, но и степень тяжести.

Напоминаем, что ранее в Удмуртии появились новые маммографы.

14:57, 04 декабря, 2023
206
0
#медицина\n#оборудование\n#модернизация\n#Удмуртия