На месте одного из снесенных заброшенных зданий в Сарапуле построят отдел полиции

В ближайшие дни в городе ликвидируют последнюю запланированную на 2021 год заброшку.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле завершается снос запланированных на текущий год ветхих зданий. Об этом сообщил глава Сарапула Виктор Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2020 году убрали 4 ветхих строения.

В 2021 году по плану должно быть снесено 6 заброшенных объектов. Из них уже ликвидированы: здание морга, спортзал бывшего радиоколледжа на улице Красноармейской, 93, здание в жилом районе Дубровка, строение на улице Мостовой,8, бараки в поселке Симониха.

Последнее строение — двухэтажное здание по улице Советской, 24, которое представляет угрозу и портит облик города, будет снесено в ближайшие дни.

«В наших планах земельные участки, освобождаемые путем сноса, впоследствии реализовать. Исключение — один из земельных участков будет предназначен для строительства нового здания полиции», — прокомментировал «Сусанину» глава Сарапула Виктор Шестаков.

На 2022 год уже составлен план по ликвидации еще 5 объектов.

Напомним, что в 2020 году в подвале одного аварийного дома Сарапула погибли два ребенка, на которых упали перекрытия.

Работы по сносу ветхих объектов в 2021 году начались с демонтажа старого городского морга в микрорайоне Дачный.