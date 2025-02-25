Ижевск. Удмуртия. В Ижевске готовится снос сгоревшего барака на улице 9-я Подлесная, 19. В настоящий момент идёт поиск подрядчика на выполнение работ. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Дом 1960 года постройки недавно сгорел и его обугленный остов «радовал» жителей стоящих рядом новостроек. На снос постройки выделено более 1,2 млн рублей. Заявки от претендентов на выполнение работ принимаются до 17 марта.

В случае успешного завершения конкурсных процедур, барак должны снести до 15 июля 2025 года.