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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске начался снос недостроя возле Госархива на улице Камбарской

17:40, 14 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске начался снос недостроя возле Госархива на улице Камбарской
17:40, 14 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снос
Источник фото: Егор ЛАрин
81
0

Строительство объекта заморозили в 90-е годы. 

Ижевск. Удмуртия. На улице Камбарской в Ижевске начался снос легендарной заброшки — недостроенного производственного корпуса у Центрального госархива Удмуртии. Об этом «Сусанину» сообщил читатель. 

Здание архива и стоящий рядом недострой изначально строили для размещения производств. В 1990-е годы работа встала и в конце XX века один корпус передали архивистам, тогда как второй остался пустовать. 

В разное время были попытки «реанимировать» заброшку, но результатов это не дало. Сейчас здание начали сносить. 

17:40, 14 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снос