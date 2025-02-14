Ижевск. Удмуртия. На улице Камбарской в Ижевске начался снос легендарной заброшки — недостроенного производственного корпуса у Центрального госархива Удмуртии. Об этом «Сусанину» сообщил читатель.

Здание архива и стоящий рядом недострой изначально строили для размещения производств. В 1990-е годы работа встала и в конце XX века один корпус передали архивистам, тогда как второй остался пустовать.

В разное время были попытки «реанимировать» заброшку, но результатов это не дало. Сейчас здание начали сносить.