В Ижевске открыли еще две площадки для выгула собак

Теперь владельцы животных могут гулять со своими питомцами в безопасном месте.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске построили еще 2 площадки для выгула собак. Об этомт сообщил «Сусанину» начальник службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов.

Обустройство площадок для выгула собак в Ижевске началось еще в 2020 году. Тогда получилось построить площадки в Рябиновом сквере, Парке Тишино и на Заречном шоссе. В текущем году сделали две — одна площадка находится в микрорайоне Берша и занимает площадь в 700 кв. метров, вторая располагается вблизи сквера оружейника Драгунова и имеет площадь около 600 кв. м. На их строительство из муниципального бюджета было выделено 2,6 млн рублей.

«Для обустройства площадок для выгула собак определены территории на муниципальных землях, определяем возможность строительства площадок, исходя из ландшафта места», — сообщил начальник службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов.

Площадка должна быть удалена от детских и спортивных мест отдыха и многоквартирных домов. По словам Марата Чемалтынова, изначально было 9 вариантов для размещения, но не везде подошел рельеф местности. Также на выбор места влияют обращения от самих жителей города.

«Это, в первую очередь, общая безопасность, отдельные места, где владельцы животных, в частности собак, могут проводить время со своими питомцами», — пояснил Марат Чемалтынов.

Площадки наполнены стандартно: установлены урны, мусоросборники для отходов жизнедеятельности животных, тренировочные мафы — горки, барьеры, балансиры, а также скамейки для хозяев питомцев.

У участников ижевского «Ретривер клуба» возникло предложение поставить побольше урн, выдавать небольшие пакеты для уборки за питомцами и обеспечить питье воды для собак в летнее время, так как они много бегают и после активностей хотят пить.

Сейчас площадки уже окончательно наполнены и приемка объекта состоялась. Поначалу они кажутся немного пустыми, но это сделано специально — чтобы дать большим собакам нужное пространство для прыжков и бега. Начальник службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска сообщил, что если владельцам или их животным будет чего-то не хватать, площадки можно дополнить.

«Площадка удобная, большая, хорошо огорожена, здесь удобно и безопасно, а это превыше всего, ведь собак нужно отпускать с поводка и это должно быть на закрытой территории. В каждом районе города они должны быть, чтобы владельцы ходили до них из дома, а не ездили с другого конца города», — поделилась мнением участница группы «Ретривер клуб» Наталья Уразманова.

Площадки для выгула собак являются местами общего пользования. Они всегда открыты и любой желающий может провести в них время со своим питомцем.