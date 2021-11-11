Глазовский Культурный центр «Россия» подвергнется капитальному ремонту

Планируется восстановить две потерянные скульптуры метателей дискобола.

Глазов. Удмуртия. В Глазове капитально отремонтируют Культурный центр «Россия». Об этом сообщает пресс-служба Культурного центра «Россия».

С 1 по 30 ноября 2021 года на портале Госзакупок идет открытый конкурс на право заключения договора на капитальный ремонт здания. Начальная стоимость работ равняется 60 млн рублей.

Подрядчик должен будет отремонтировать кровлю, фасад, у которого изменится цвет, заменить оконные и дверные блоки и благоустроить территорию.

Также будут восстановлены малые архитектурные формы, скульптуры и ограждения, изменится система освещения территории и декоративной подсветки здания. Асфальтовые покрытия площадок, проездов и пешеходных подходов будут отремонтированы.

Начать капитальный ремонт планируется в январе 2022 года.

Во время исследования объекта была выявлена потеря двух скульптур — метателей дискобола, которые ранее располагались с северной и южной сторон от здания. С помощью архивных изысканий получилось определить их тип, что позволит восстановить фигуры во время капитального ремонта здания.