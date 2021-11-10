Ижевские спасатели подготовились к работе на замерзающих водоёмах

Горожан предупредили об опасности выхода на тонкий лёд.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские спасатели готовы к работе на водоёмах зимой. С таким заявлением выступила пресс-служба администрации города.

«В ближайшие дни прогнозируется понижение температуры, на Ижевском пруду начинается период ледообразования. До наступления устойчивых морозов лёд ещё непрочен. Безопасная толщина, при которой он выдерживает вес человека, составляет 5-7 см. Поэтому во время ледостава горожанам не рекомендуется выходить на поверхность Ижевского пруда и других водоёмов, даже если ледовый покров кажется вполне надёжным», — предупредили в муниципалитете.

Там отметили, что в период ледостава специалисты поисково-спасательной службы города будут вести усиленное наблюдение за акваторией пруда. Спасатели уже подготовили необходимые технические средства для работы в зимний период. Актуальным становится использование снегоступов, специальных саней, надувного устройства для спасения из ледяной полыньи, катера-амфибии на воздушной подушке, способного двигаться по любой поверхности.

«В холодное время года у нас меняется маршрут патрулирования. Если летом особое внимание уделяется пляжу и береговой зоне отдыха, то зимой самыми коварными участками Ижевского пруда становятся места, которые в течение всей зимы не промерзают и представляют опасность: около дамбы, парка имени Кирова, у речки Игерман, около водозаборных станций в Октябрьском районе и около ТЭЦ. Ненадёжен лёд и вдоль берега, особенно там, где растут камыши и другие растения», — рассказал спасатель 1 класса городской поисково-спасательной службы Алексей Шульгин.

В администрации города напомнили, что очевидцы или участники несчастного случая на воде должны обратиться за помощью по телефону 01, с мобильного — 112.