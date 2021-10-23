В ГИБДД назвали наиболее аварийные участки дорог в Ижевске

Госавтоинспекция выявила в столице места концентрации ДТП.

Ижевск. Удмуртия. В Госавтоинспекции назвали участки дорог в Ижевске, где произошло наибольшее количество ДТП с погибшими и пострадавшими. По итогам 9 месяцев 2021 года в столице выявлено 5 мест наибольшей концентрации аварий и наездов на пешеходов. Об этом «Сусанину» сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Список самых небезопасных участков улично-дорожной сети в Ижевске выглядит так.

1. Перекресток улиц Удмуртская и Лихвинцева - 3 столкновения автотранспорта, 3 человека пострадали.

2. Перекресток улиц 9 Января и Цветочная - 4 столкновения, травмы получили 5 человек.

3. Перекресток улиц Ленина и 40 лет Победы - 3 столкновения автомобилей, 1 наезд на пешехода, 4 человека получили ранения.

4. Регулируемый переход на улице Ленина напротив дома №164 - 4 наезда на пешеходов, 1 человек погиб, 3 травмированы.

5. Участок улицы Дзержинского от дома №48«а» до дома №54 - 3 наезда на пешеходов, 3 человека получили ранения различной степени тяжести.

Отметим, все обозначенные в перечне перекрестки оборудованы светофорами.