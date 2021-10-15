В зоопарке Ижевска открыли мемориальную доску в честь первого президента Удмуртии Александра Волкова

Также в память о нем родственники, близкие люди, коллеги и соратники высадили яблоневую аллею.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло мероприятие в память о первом президенте республики, инициаторе строительства зоопарка Удмуртии Александре Волкове.

В честь 20-летия со дня его избрания, и к 70-летию со дня рождения Александра Александровича в государственном зоопарке Удмуртии открыли мемориальную доску.

Именно Александр Волков предложил идею зоопарка, который начали строить в 2006 году и открыли в 2008 году.

«Зоопарк — это, наверное, один из самых знаковых объектов нашей республики. Я помню, как велось это строительство, в каких сложных условиях, когда не хватало денег и многие предлагали направить их на другие цели, но Александр Александрович Волков думал о будущем нашей республики, и он не ошибся. Сегодня этот объект самый посещаемый в Удмуртии», — рассказал председатель Госсовета республики Владимир Невоструев.

Зоопарк Удмуртии является одним из пяти самых посещаемых зоопарков России и одним из 20 лучших зоопарков Европы. За 13 лет существования его посетили более 10 млн человек. Ежегодно здесь бывает более 600 тыс. гостей не только из Удмуртии, но и других регионов.

Растет и количество животных, каждый год появляются около 10 новых видов, а также у питомцев часто рождаются детёныши, которые потом переезжают жить в разные уголки нашей страны.

«Открывая эту доску сегодня мы отдаем дань памяти и уважения Александру Александровичу Волкову», — поделился Владимир Невоструев.

Также на территории зоопарка близкие люди и соратники Александра Волкова посадили аллею из 21 яблони сорта «Президент». Деревья выбирали родственники, опираясь на то, что бывший руководитель региона очень любил яблони и даже имел свой яблоневый сад. Число деревьев соответствуют количеству лет, прошедших со дня его избрания.

«Для нас важно сохранить память о человеке, который создал этот объект и рассказать следующим поколениям о том, что такие люди в нашей жизни есть», — сказала директор зоопарка Светлана Малышева.

Наша справка:

Волков Александр Александрович (1951-2017) — первый президент Удмуртской Республики, избранный 15 октября 2000 года.

Скончался 20 мая 2017 года, похоронен на Хохряковском кладбище Ижевска. В 2018 году на его могиле установили бронзовую скульптуру — его копию по фотографии, на которой Александр Волков дает присягу во время инаугурации.







