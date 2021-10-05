Тимирязевский лес в Ижевске вырубать не будут

Спикер Гордумы Ижевска Фарит Губаев рассказал о перспективах развития территории.

Ижевск. Удмуртия. В последнее время жители улиц Репина и Тимирязева в Ижевске обеспокоены судьбой лесопосадки, прилегающей к бывшему стадиону «Редуктор». На прошлой неделе там начались работы по подготовке к строительству на смежном с лесом участке.

В Минстрое Удмуртии подчеркнули, что разрешение на строительство на этом участке выдано на законных основаниях. Застройщиком были представлены все необходимые документы — положительное заключение госэкспертизы, право собственности на земельный участок, которые подтверждают соответствие проекта установленным федеральным законодательством требованиям. Функциональное зонирование территории, предусмотренное градостроительными документами, допускает такую застройку.

Председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев встретился и с застройщиком, и с жителями. Он заверил горожан, что территория со статусом «городской лес» не подлежит вырубке.

«Сейчас мы проводим переговоры с застройщиком, чтобы с его помощью привести в порядок сам Тимирязевский лес. Убрать валежник, дополнительно высадить деревья. В планах строительной компании — выполнить освещение Тропы здоровья, отсыпать древесной щепой лесные дорожки, установить площадки для занятий воркаутом и баскетболом, создать дополнительные элементы благоустройства. Уверен, что для жителей эта лесопосадка станет ещё одним местом притяжения, где можно будет прогуляться с детьми или посвятить время активному отдыху. Микрорайон может развиваться по сценарию «Нового города» в Октябрьском районе», — сказал Фарит Губаев.

В настоящее время идёт разработка проекта планировки территории строящегося микрорайона. Это позволит упорядочить здесь расположение жилой застройки, инфраструктурных объектов.

Запланирована также встреча инициативной группы жителей с застройщиком, чтобы горожане могли контролировать процесс благоустройства территории.