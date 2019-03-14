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Администрация Ижевска три раза пыталась продать банно-прачечное хозяйство

08:30, 14 марта, 2019
Диана Ворончихина
08:30, 14 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#Администрация\n#баня
Фото: vk.com/userapi
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Новую оценку рыночной стоимости муниципальному предприятию дадут в апреле 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска в 2018 году три раза пыталась продать ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства» (БПХ). Об этом в среду, 13 марта, журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

«В прошлом году у нас были три неудачных попытки продать БПХ по той оценке, которая составляла 311 млн рублей», - заявил Бекмеметьев.

По его словам, новая оценка рыночной стоимости имущества муниципального предприятия будет дана в апреле 2019 года.

Отметим, что согласно прогнозному плану приватизации на 2019 год номинальная стоимость БПХ составляет 947,3 млн рублей.

Напомним, что намерение продать банно-прачечного хозяйства было озвучено еще в 2017 году после смены совета директоров предприятия. Затем сообщалось, что трест, которому принадлежит несколько общественных бань, бассейн, прачечная, непроданные квартиры в ЖК «Авентино» и отель Pastel, уйдет с молотка в начале 2018 года

08:30, 14 марта, 2019
Диана Ворончихина
277
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#Администрация\n#баня

 

 

 


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