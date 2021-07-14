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Жители Ижевска могут поддержать Центральную площадь в проекте National Geographic

10:10, 14 июля, 2021
Анна Торхова
Жители Ижевска могут поддержать Центральную площадь в проекте National Geographic
10:10, 14 июля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#Центральная площадь Ижевска\n#голосование\n#внутренний туризм
Фото: ИА «Сусанин»
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Общественное пространство участвует в голосовании «Сокровища России».

Ижевск. Удмуртия. Центральная площадь Ижевска может попасть в журнал National Geographic Traveler. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Издание запустило голосование «Сокровища России». В номинации «Общественное пространство» участвует Центральная площадь. До 10 октября поддержать Ижевск можно на сайте. Результаты опубликуют в ноябре.

Данный проект поможет выявить главные достопримечательности России, а также открыть новые туристические точки.

10:10, 14 июля, 2021
Анна Торхова
660
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#Центральная площадь Ижевска\n#голосование\n#внутренний туризм