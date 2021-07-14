Жители Ижевска могут поддержать Центральную площадь в проекте National Geographic

Общественное пространство участвует в голосовании «Сокровища России».

Ижевск. Удмуртия. Центральная площадь Ижевска может попасть в журнал National Geographic Traveler. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Издание запустило голосование «Сокровища России». В номинации «Общественное пространство» участвует Центральная площадь. До 10 октября поддержать Ижевск можно на сайте. Результаты опубликуют в ноябре.

Данный проект поможет выявить главные достопримечательности России, а также открыть новые туристические точки.