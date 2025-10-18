Закрыть
Поток туристов в отелях Удмуртии вырос на 8%

12:54, 18 октября, 2025
Константин Ижболдин
журналист
#внутренний туризм\n#туризм\n#гостиницы
Источник фото: ИА "Сусанин"
370 тысяч человек воспользовались гостиничными услугами в январе-августе 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. 370 тыс. человек воспользовались гостиничными услугами в отелях Удмуртии в январе-августе 2025 года. Эту новость опубликовало информагентство «Интерфакс»

Количество туристов выросло на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Статистические данные Росстата привел в пример вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи в Москве с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

«Удмуртская Республика – регион, который привлекает гостей уникальными национальными традициями, историей и культурой. Она активно участвует в национальном проекте «Туризм и гостеприимство». Общий объем выделенных средств федерального бюджета в рамках нацпроекта в 2022-2025 годах составил более 700 млн рублей. Среди ключевых мер – поддержка строительства модульных некапитальных средств размещения», – уточнил Дмитрий Чернышенко.

 

