Ижевск. Удмуртия. 370 тыс. человек воспользовались гостиничными услугами в отелях Удмуртии в январе-августе 2025 года. Эту новость опубликовало информагентство «Интерфакс».

Количество туристов выросло на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Статистические данные Росстата привел в пример вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи в Москве с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

«Удмуртская Республика – регион, который привлекает гостей уникальными национальными традициями, историей и культурой. Она активно участвует в национальном проекте «Туризм и гостеприимство». Общий объем выделенных средств федерального бюджета в рамках нацпроекта в 2022-2025 годах составил более 700 млн рублей. Среди ключевых мер – поддержка строительства модульных некапитальных средств размещения», – уточнил Дмитрий Чернышенко.