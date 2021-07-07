Как жителям Ижевска платить за отопление: по фактическому потреблению или в течение всего года

При переходе на оплату по факту у ижевчан сохраняются льготы за ЖКУ.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане выбирают, как им платить за отопление: равными частями в течение всего года, как это происходит сейчас, или по фактическому потреблению - только в течение отопительного периода. На портале Госуслуг стартовал опрос, который продлится до 22 июля.

У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы, но оплата «по факту» успешно применяется во многих российских городах. В Удмуртии это Можга и Воткинск. Жители многоквартирных домов в Ижевске тоже могут выбрать, какой способ оплаты отопления им предпочтительнее.

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Напомним, что при переходе на оплату отопления по факту у жителей Ижевска остаются все льготы по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). Если плата за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% совокупного дохода семьи, начисляется субсидия. И здесь возможны два варианта.

Первый - плата за ЖКУ только в отопительный период превышает 22% совокупного дохода семьи, а в межотопительный период она ниже 22%. Субсидия начисляется потребителю услуг только на месяцы отопительного периода. Можно подать документы в МФЦ или через портал Госуслуг на предоставление субсидии в любой месяц, предшествующий началу отопительного периода, но выплата субсидии будет производиться только во время предоставления услуги.

Второй вариант - плата за ЖКУ и в отопительный, и в межотопительный периоды превышает 22% совокупного дохода семьи. Можно обратиться за субсидией в МФЦ или через портал Госуслуг в любой месяц года и подтверждать свое право на ее получение каждые полгода. Субсидия будет рассчитываться, исходя из установленных региональных стандартов стоимости ЖКУ.

У многодетных семей сохраняется компенсация на оплату коммунальных услуг в размере 30% от затраченных средств.

Со списком документов, которые необходимо предъявить для получения субсидии и компенсации, можно ознакомиться на портале Госуслуг.