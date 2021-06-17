В Ижевске 19 июня запустят дополнительные рейсы автобусов до кладбищ

Транспорт отправляется по мере накопления пассажиров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в день поминовения до Хохряковского и Южного кладбищ можно будет добраться на дополнительных рейсах автобусов. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ» на своей странице в «ВКонтакте».

Доехать до Хохряковского кладбища можно будет на рейсах:

- автобуса № 320к «9 Января – Хохряки». Он будет ездить с 08:00 до 13:40 с интервалом около 20 минут. Последний рейс от остановки «9 Января» в 13:40, из Хохряков в 14:06;

- автобуса № 320 «9 Января – Ягул». Курсирует с 06:30 до 08:30 и с 16:00 до 19:20 с интервалом движения 20 минут, с 09:30 до 16:00 с интервалом 30 минут.

Также допмаршруты до Южного кладбища введут у:

- автобуса № 41к «Центр – Южное кладбище». Он будет ходить с 07:30 до14:00 интервал 30 мин. Последний рейс с кладбища в 14:31;

- автобус № 317к «Южная автостанция – Южное кладбище». Транспорт отходит от Южной автостанции с 07:30 с интервалом около 20 минут. Последний рейс со станции в 14:10, обратно – в 14:30.

Все автобусы отправляются по мере накопления пассажиров.