В Ижевске в тестовом режиме заработает парковка с паркоматами и видеокамерами

На 1 этапе в городе планируют оборудовать 1500 платных парковочных мест.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в тестовом режиме заработает парковка на 4 машиноместа с паркоматами и видеокамерами. Об этом рассказал журналистам глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

Пилотные места будут бесплатными. Тестировать их планируют в течение 2 месяцев. Специалисты будут следить за работой камер, разметкой и другими нюансами. Такие парковки станут одним из направлений работы муниципального предприятия Горсвет.

Единое парковочное пространство на 1 этапе будет сконцентрировано в центральной части города. Там планируется оборудовать 1500 платных парковочных мест.

«Мы готовы эти парковочные места оборудовать паркоматами, где это потребуется, но скорее всего мы будем реализовывать именно мобильное приложение. Человек может приезжать в центр с окраины и заранее заказывать себе парковочное место. Камера отслеживает, свободно оно или не свободно, бронирует его и человек может запарковать свою машину», - пояснил Олег Николаевич. Отдельно будут разработаны механизмы защиты от хакеров.

Планируется, что плата за 1 час парковки составит от 15 до 40 рублей. «Цифра известна, но мне она не очень понравилась, мы смотрим варианты лучше», - добавил Бекмеметьев.

По мнению главы, люди будут выбирать - платить за парковочное место либо, доехав до центрального квадрата, оставлять машину на перехватывающих парковках и садиться на общественный транспорт, велосипед или самокат. Власти сейчас занимаются поиском подходящего пространства для перехватывающих парковок.

Напомним, тема платных парковок в городе поднималась неоднократно. Подробнее – в нашем материале.