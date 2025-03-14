Ижевск. Удмуртия. Весеннее потепление увеличивает опасность вождения. Мнением автоэксперта поделилась «Российская газета».

Специалист подчеркнул, что основные риски весной связаны с изменчивыми погодными условиями. Если автомобиль переобули на летнюю резину раньше времени, то ночью высока вероятность столкнуться с гололедицей, что может привести к потере контроля над управлением и созданию аварийных ситуаций на дороге.

Также эксперт отметил, что из-за перепадов температур на дорогах образуются выбоины, попадание в которые может повредить колеса и подвеску автомобиля.

Автолюбитель добавил, что с увеличением скорости движения водители начинают чаще торопиться, вести себя более агрессивно на дороге, что повышает вероятность ДТП. Кроме того, на трассы выезжают автовладельцы, которые не пользовались машиной зимой, и из-за потери навыков вождения они не всегда способны оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки.