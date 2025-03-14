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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Об основных опасностях на дороге весной рассказал автоэксперт

09:00, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Об основных опасностях на дороге весной рассказал автоэксперт
09:00, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
411
0
#весна\n#автомобилисты
Источник фото: unsplash.com (Erik Mclean)
411
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Если автомобиль переобули на летнюю резину раньше времени, то ночью высока вероятность столкнуться с гололедицей.

Ижевск. Удмуртия. Весеннее потепление увеличивает опасность вождения. Мнением автоэксперта поделилась «Российская газета». 

Специалист подчеркнул, что основные риски весной связаны с изменчивыми погодными условиями. Если автомобиль переобули на летнюю резину раньше времени, то ночью высока вероятность столкнуться с гололедицей, что может привести к потере контроля над управлением и созданию аварийных ситуаций на дороге.

Также эксперт отметил, что из-за перепадов температур на дорогах образуются выбоины, попадание в которые может повредить колеса и подвеску автомобиля.

Автолюбитель добавил, что с увеличением скорости движения водители начинают чаще торопиться, вести себя более агрессивно на дороге, что повышает вероятность ДТП. Кроме того, на трассы выезжают автовладельцы, которые не пользовались машиной зимой, и из-за потери навыков вождения они не всегда способны оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки.

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09:00, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
411
0
#весна\n#автомобилисты