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В Удмуртии полицейские помогли женщине вытащить автомобиль из снежной западни

08:31, 21 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии полицейские помогли женщине вытащить автомобиль из снежной западни
08:31, 21 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
258
0
#Яр\n#Удмуртия\n#автомобилисты
Источник фото: скриншот из видео
258
0

Машина провалилась в сугроб на обочине дороги.

Яр. Удмуртия. В Ярском районе Удмуртии дорожные полицейские пришли на помощь женщине, чей автомобиль застрял в сугробе на обочине. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии. 

Проезжавшие мимо инспекторы заметили автомобиль на обочине, рядом с которым стояла женщина. Выяснилось, что при встречном разъезде с другой машиной водительница решила съехать на обочину дороги, но, не рассчитав ее ширины, угодила правыми колёсами в сугроб. Самостоятельно выехать на дорогу она уже не смогла.

Автоинспекторы использовали служебный автомобиль и трос, чтобы вытащить транспорт из снежного плена. Женщина поблагодарила инспекторов за оперативные действия и помощь в сложной ситуации.

08:31, 21 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
258
0
#Яр\n#Удмуртия\n#автомобилисты