В Удмуртии полицейские помогли женщине вытащить автомобиль из снежной западни

Яр. Удмуртия. В Ярском районе Удмуртии дорожные полицейские пришли на помощь женщине, чей автомобиль застрял в сугробе на обочине. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Проезжавшие мимо инспекторы заметили автомобиль на обочине, рядом с которым стояла женщина. Выяснилось, что при встречном разъезде с другой машиной водительница решила съехать на обочину дороги, но, не рассчитав ее ширины, угодила правыми колёсами в сугроб. Самостоятельно выехать на дорогу она уже не смогла.

Автоинспекторы использовали служебный автомобиль и трос, чтобы вытащить транспорт из снежного плена. Женщина поблагодарила инспекторов за оперативные действия и помощь в сложной ситуации.



