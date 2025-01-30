Удмуртия. С вопросом о необходимости замены масла в автоматической коробке передач сталкивался почти каждый водитель. В большинстве руководств по эксплуатации современных автомобилей указано, что трансмиссионная жидкость рассчитана на весь срок службы машины. Однако масло может терять свои эксплуатационные характеристики, и в этом случае его замена становится необходимой. Автоэксперт Павел Бахарев поделился мнением на портале «МИР24».

По мнению эксперта, несмотря на заявления производителей о долговечности масла, год лучшего срока его службы не установлен. Со временем жидкость загрязняется из-за износа фрикционных дисков и других компонентов. Это приводит к ухудшению её свойств и может повлечь за собой неисправности в работе АКПП.

При интенсивной эксплуатации автомобиля, например, с прицепом или в пробках, замена масла может потребоваться раньше, чем предусмотрено графиком обслуживания. Некоторые производители рекомендуют частичную замену масла каждые два года или каждые 20 тыс. километров, тогда как при пробеге 60–80 тыс. километров необходима полная замена. Одновременно с заменой масла Павел Бахарев порекомендовал менять фильтры тонкой и грубой очистки.