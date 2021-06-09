Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид

На месте будущего «Заречного» сквера в Ижевске пройдут археологические исследования

15:40, 09 июня, 2021
Юрий Абашев
На месте будущего «Заречного» сквера в Ижевске пройдут археологические исследования
15:40, 09 июня, 2021
Юрий Абашев
223
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#археология\n#городская среда
Фото: vk.com/club1112626
223
0

Раньше здесь находилось Успенское кладбище.

Ижевск. Удмуртия. Во время работ по благоустройству сквера «Заречного» на улице Телегина в Ижевске предусмотрено проведение археологических исследований. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе администрации Ижевска.

С середины XIX века до 1930-х годов на территории будущего общественного пространства располагалось Успенское кладбище при одноимённой ныне существующей церкви. Здесь хоронили жителей Ленинского района, который раньше назывался Зарекой.

_8DatexKBE0.jpg

В 30-е годы некрополь закрыли для новых захоронений. С годами он пришёл в запустение, могильные холмики сравняли с землёй. Так бывшее кладбище стало парком. На его территории возвели детский сад и жилые дома.

«На территории сквера «Заречный» будут проводиться археологические исследования. В ближайшее время планируется заключить договор со специализированной организацией» — говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности руководителя агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии Ирины Савиной, старинный некрополь не состоит на учёте как памятник.

«Мы направили в администрацию города предостережение, что там есть такой объект. По имеющимся у нас устным данным муниципалитет заключает договор на работы с кафедрой археологии УдГУ», — рассказала Савина.

Как отметили в администрации города, на территории сквера-кладбища планируется прокладка только сетей наружного освещения с глубиной залегания кабеля 0,7 метра. Если будут обнаружены человеческие останки, то работы приостановят для решения вопроса об их перезахоронении.

Напомним, что сквер «Заречный» занял 7 место в рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств для благоустройства, набрав 26 597 голосов горожан. Стоимость работ составит около 20 млн рублей.

15:40, 09 июня, 2021
Юрий Абашев
223
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#археология\n#городская среда