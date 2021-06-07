Из-за велогонок под Ижевском перекроют участок объездной

В июне ограничение будет вводиться четыре раза.

Ижевск. Удмуртия. Под Ижевском из-за проведения соревнований по велоспорту 8 и 9 июня закроют для движения участок объездной. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

Движение ограничат на отрезке пути Завьялово-Гольяны — Ижевск-Аэропорт (км 0+035 - км 3+900). Всего за лето движение перекроют шесть раз:

8 июня с 09:30 до 14:00;

9 июня с 09:30 до 16:00;

15 июня с 09:30 до 14:00;

16 июня с 9:30 до 16:00;

11 августа с 9:30 до 14:00;

12 августа с 9:30 до 16:00.

Объехать закрытые участки можно по дорогам Ижевск-Аэропорт и Ижевск-Аэропорт-Завьялово.