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Из-за велогонок под Ижевском перекроют участок объездной

13:45, 07 июня, 2021
Юрий Абашев
Из-за велогонок под Ижевском перекроют участок объездной
13:45, 07 июня, 2021
Юрий Абашев
539
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#велосипедисты\n#дороги\n#перекрытие улиц
Фото: ИА Сусанин
539
0

В июне ограничение будет вводиться четыре раза.

Ижевск. Удмуртия. Под Ижевском из-за проведения соревнований по велоспорту 8 и 9 июня закроют для движения участок объездной. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

Движение ограничат на отрезке пути Завьялово-Гольяны — Ижевск-Аэропорт (км 0+035 - км 3+900). Всего за лето движение перекроют шесть раз:

  • 8 июня с 09:30 до 14:00;
  • 9 июня с 09:30 до 16:00;
  • 15 июня с 09:30 до 14:00;
  • 16 июня с 9:30 до 16:00;
  • 11 августа с 9:30 до 14:00;
  • 12 августа с 9:30 до 16:00.

Объехать закрытые участки можно по дорогам Ижевск-Аэропорт и Ижевск-Аэропорт-Завьялово.

13:45, 07 июня, 2021
Юрий Абашев
539
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#велосипедисты\n#дороги\n#перекрытие улиц