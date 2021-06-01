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Проект благоустройства «Сердце Можги» направят на всероссийский конкурс

17:55, 01 июня, 2021
Андрей Поносов
Проект благоустройства «Сердце Можги» направят на всероссийский конкурс
17:55, 01 июня, 2021
Андрей Поносов
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#Можга\n#благоустройство\n#нацпроект\n#места отдыха
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
412
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Удмуртия вновь рассчитывает на поддержку федерального фонда развития малых городов.

Можга. Удмуртия. Проект благоустройства центральной части Можги представят на всероссийском конкурсе. В случае победы он может получить финансирование за счет федеральной программы развития малых городов и исторических поселений. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

План реконструкции квартала «Сердце Можги» уже был в финале российского конкурса, в апреле 2021 года здесь начались работы по благоустройству. Строители оборудуют брусчатые тротуары и новое освещение, восстановят асфальтобетонные дорожки.

В этом году работу над проектом продолжили. Предложено расширить границы благоустраиваемой зоны – как территориально, так и функционально. В доработанный план включили территорию за администрацией города, там может появиться арт-пространство или новое кафе. Также в «Сердце Можги» намерены оборудовать зоны общения и амфитеатр для проведения праздничных мероприятий и концертов.

Для торговой части города организаторы проекта предлагают ввести дизайн-код. Это поможет привести фасады зданий и вывески к единому стилю.

Результаты всероссийского конкурса будут известны в сентябре.

17:55, 01 июня, 2021
Андрей Поносов
412
0
#Можга\n#благоустройство\n#нацпроект\n#места отдыха