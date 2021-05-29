В Ижевске начали наносить дорожную разметку из пластика

Особо прочными материалами разметят 130 километров магистралей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 29 мая начали наносить дорожную разметку из термопластика. Подрядчик выполнит эти работы на почти 130 км магистралей столицы, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Пластиком на дорогах обозначат двойные сплошные и линии, разделяющие встречные потоки движения. При благоприятной погоде работы проведут в течение 3 недель.

Ранее дорожники начали размечать трассы краской, план выполнен на 80%.

Всего в 2021 году в Ижевске обновленной разметкой покроют более 500 км городских дорог. Также краской отметят пешеходные переходы, места парковок и остановок общественного транспорта.