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В Ижевске начали наносить дорожную разметку из пластика

15:30, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске начали наносить дорожную разметку из пластика
15:30, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
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0
#Ижевск\n#дороги\n#разметка\n#ремонт
Фото: pixabay.com
401
0

Особо прочными материалами разметят 130 километров магистралей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 29 мая начали наносить дорожную разметку из термопластика. Подрядчик выполнит эти работы на почти 130 км магистралей столицы, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Пластиком на дорогах обозначат двойные сплошные и линии, разделяющие встречные потоки движения. При благоприятной погоде работы проведут в течение 3 недель. 

Ранее дорожники начали размечать трассы краской, план выполнен на 80%. 

Всего в 2021 году в Ижевске обновленной разметкой покроют более 500 км городских дорог. Также краской отметят пешеходные переходы, места парковок и остановок общественного транспорта. 

15:30, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
401
0
#Ижевск\n#дороги\n#разметка\n#ремонт