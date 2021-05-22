Ижевск попал в топ-5 российских городов по качеству общественного транспорта

Столица Удмуртии уступила лишь Екатеринбургу, Перми и Казани.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск оказался на 4 месте рейтинга российских городов по качеству общественного транспорта. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на исследование компании SIMETRA

Исследование провели в 76 крупных городах страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты использовали открытые данные и проводили геопространственный анализ. Работу общественного транспорта оценивали по пяти категориям: цена, физическая доступность, эффективность системы, комфорт и удобство, а также безопасность и устойчивость развития.

Ижевску в этом рейтинге удалось обогнать такие города как: Нижний Новгород, Новосибирск, Волгоград. Он занял 4 строчку с показателем 71,6 балла. Первое место досталось Екатеринбургу - 74,6 балла, следом оказалась Пермь - 72,8 балла, третье место получила Казань - 72,5 балла.

Автобусы, троллейбусы и трамваи столицы Удмуртии отличаются комфортом и доступностью в цене, также эксперты отметили эффективность транспортной сети.