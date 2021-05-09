Городом-побратимом Ижевска может стать Алушта

Делегация столицы Удмуртии побывала в Крыму.



Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска планируют развивать взаимовыгодное сотрудничество с Алуштой. Делегация столицы Удмуртии посетила город в Крыму с дружественным визитом, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В частности, был подписан протокол о намерениях между администрациями Ижевска и Алушты. Документ предусматривает расширение связей двух городов, оказание взаимного содействия в сфере развития экономики и торговли, образования, культуры, спорта, туризма. Его заверили подписями председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев и председатель Городского совета Алушты Борис Егоров. В дальнейшем планируется подписание договора о побратимских отношениях между населенными пунктами.

Одним из первых направлений сотрудничества станет развитие спорта и патриотического движения. В частности, детские команды по единоборствам из Ижевска смогут приезжать на тренировочные сборы в Алушту на базу сборной России по дзюдо. Это позволит юным спортсменам познакомиться с известными борцами и тренерами, поучаствовать в мастер-классах ведущих специалистов. Также обсуждалась возможность проведения поездок школьных и кадетских классов из Ижевска в Алушту и из Алушты в Ижевск по направлению патриотического воспитания.

Напомним, городами-побратимами Ижевска являются Татабанья (Венгрия), Ямбол (Болгария), Синин и Ухань (КНР), Беджин (Польша), Кордова (Аргентина), Маракай (Венесуэла) и Брест (Белоруссия).