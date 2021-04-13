В Ижевске в апреле пройдёт ещё один массовый субботник

Дополнительный день уборки города запланирован на 17 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 17 апреля пройдёт ещё один массовая уборка мусора. Также город присоединится к общероссийскому субботнику, который запланирован на 24 апреля. Об этом журналистам сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Месячник по уборке Ижевска от скопившегося за зиму мусора стартовал 11 апреля и продлится до конца мая. В городе будут очищать дворы, участки вдоль дорог, восстанавливать повреждённые тракторами газоны, мыть ограждения и остановочные павильоны.

Власти города заключили специальный контрят с подрядчиком, который займётся уборкой покрышек. В прошлом году из Ижевска вывезли 600 единиц отработанной авторезины.

Собранные во время уборки ветки будут превращать в щепу. Специальные дробилки у города имеются. Полученный материал, по предложению спортсменов и активистов, отправится на отсыпку троп здоровья.

«Уборка пройдёт в несколько этапов. Изначально субботник планировалось провести 24 апреля, но мы проведём ещё и дополнительный 17 апреля. В ближайшее время расскажем, какие территории будут очищаться в ближайшую субботу при массовом вовлечении горожан», — сказал Олег Бекмеметьев.

К облагораживанию города привлекли муниципальных служащих и волонтёров. Присоединиться к субботникам может любой желающий. Для этого надо обратиться в районную администрацию. Есть указание главы города об обеспечении добровольцев перчатками, мешками для мусора, а также организации расстановки сил.

Напомним, что 15 апреля пройдёт уборка территории у Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Идёт набор добровольцев.