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Здание Национального музея Удмуртской Республики на несколько часов подсветят синим

10:10, 31 марта, 2021
Екатерина Сентемова
Здание Национального музея Удмуртской Республики на несколько часов подсветят синим
10:10, 31 марта, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#акция
Фото: pixabay.com
422
0

В правилах акции подсветка зданий или сооружений синим светом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет Всероссийская акция «Зажги синим», приуроченная к дню распространения информации о проблеме аутизма. Об этом сообщают организаторы.

Целью акции является привлечение общественного внимания к проблеме аутизма и изменение отношения в обществе к людям, страдающим данным синдромом, и семьям, где воспитываются такие дети.

2 апреля в Ижевске с 20:00 до 02:00 синим светом будет подсвечено здание Национального музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда.

Любой желающий также может выразить солидарность семьям, в которых есть люди с аутизмом. Для этого можно подсветить синей лампой или гирляндой окна, одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме.

Социализацией людей с аутизмом в Ижевске занимается автономная некоммерческая организация «Радея». Именно с ее инициативы с 2018 года Ижевск участвует в акции «Зажги синим».

10:10, 31 марта, 2021
Екатерина Сентемова
422
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#акция