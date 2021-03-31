Здание Национального музея Удмуртской Республики на несколько часов подсветят синим

В правилах акции подсветка зданий или сооружений синим светом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет Всероссийская акция «Зажги синим», приуроченная к дню распространения информации о проблеме аутизма. Об этом сообщают организаторы.

Целью акции является привлечение общественного внимания к проблеме аутизма и изменение отношения в обществе к людям, страдающим данным синдромом, и семьям, где воспитываются такие дети.

2 апреля в Ижевске с 20:00 до 02:00 синим светом будет подсвечено здание Национального музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда.

Любой желающий также может выразить солидарность семьям, в которых есть люди с аутизмом. Для этого можно подсветить синей лампой или гирляндой окна, одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме.

Социализацией людей с аутизмом в Ижевске занимается автономная некоммерческая организация «Радея». Именно с ее инициативы с 2018 года Ижевск участвует в акции «Зажги синим».