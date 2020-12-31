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В Новый год в Ижевске ограничат движение транспорта из-за салюта

13:30, 31 декабря, 2020
Андрей Бирюков
В Новый год в Ижевске ограничат движение транспорта из-за салюта
13:30, 31 декабря, 2020
Андрей Бирюков
324
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#перекрытие улиц\n#Новый год
Фото: pixabay.com
324
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Ограничения связаны с проведением праздничного салюта.

Ижевск. Удмуртия. Движение по улице Милиционной ограничат в Ижевске 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба города. 

Движения не будет от улицы Кирова до улицы Бородина с 23:00 31 декабря до 01:30 1 января. Ограничения связаны с проведением праздничного салюта в акватории Ижевского пруда — он начнётся в 01:00 1 января и продлится 6 минут. 

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Ижевске отменили все масштабные новогодние мероприятия. Отдохнуть горожане смогут на Центральной площади, где будет играть музыка, переливаться иллюминация.

Встречать гостей будет ледовый городок, который открылся 31 декабря. Также в этом году впервые построена специальная горка для детей с ограниченными возможностями здоровья.

13:30, 31 декабря, 2020
Андрей Бирюков
324
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#перекрытие улиц\n#Новый год