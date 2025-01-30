Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 31 января, на Центральной площади Ижевска начнут разбирать ледяные горки. Как сообщает горадминистрация, связано это с погодными условиями, пришла оттепель.

Подрядчик планирует завершить все работы до понедельника, 3 февраля. Демонтаж проведут с использованием тяжёлой техники. Потому горожан просят быть внимательными и осторожными при посещении Центральной площади в ближайшие выходные.

Напомним, на этот же день намечено начало демонтажа и главной Новогодней ели столицы Удмуртии. Её планируют разбирать до 20 февраля.