В Ижевске открыли ледовый городок на Центральной площади

Строительство шло три недели.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска открылся ледовый городок. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Ледовый городок носит название «Семь чудес света». Три недели понадобилось на его возведение. Для светового оформления применена светодиодная лента длиной около 2 км. Лампы вмонтированы прямо в лёд.

Около главной ёлки красуются 3-метровые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Одна из установленных горок впервые была адаптирована для детей с ограниченными возможностями.

Для строительства городка было заготовлено 600 кусков льда, вес каждого из которых составлял 500 кг.

Напомним, что из-за пандемии массовые новогодние мероприятия были отменены.