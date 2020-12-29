Ижевские автобусы в новогодние праздники будут работать по расписанию выходных дней

1 января будут увеличены интервалы движения.

Ижевск. Удмуртия. В новогодние праздники автобусные маршруты Ижевска будут работать по расписанию выходных дней. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

В последний день 2020 года, а также 4, 5 и 6 января городские маршруты автобусов будут курсировать по расписанию субботнего дня с небольшими изменениями. 2, 3 и с 7 по 10 января — по воскресному расписанию.

Пригородные маршруты 31 декабря работают по расписанию буднего дня (кроме маршрута №356). Со 2 по 10 января установится особое расписание.

В первой половине дня 1 января будет действовать особое расписание выходного дня с увеличенными интервалами. Подробное расписание городских пригородных маршрутов можно посмотреть на сайте.