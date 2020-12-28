  • $ 73.69 ↓
  • € 89.87 ↓

Электротранспорт в Ижевске изменит график работы в новогодние праздники

10:00, 28 декабря, 2020
Андрей Бирюков
Электротранспорт в Ижевске изменит график работы в новогодние праздники
10:00, 28 декабря, 2020
Андрей Бирюков
638
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ИжГЭТ\n#общественный транспорт
Фото: ИжГЭТ
638
0

В канун Нового года электротранспорт будет работать по расписанию субботы.

Ижевск  Удмуртия  Время работы общественного транспорта в Ижевске изменится во время новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ. 
В связи с объявлением 31 декабря выходного дня, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию субботы. 
1 января движение электротранспорта будет осуществляться по воскресному расписанию. В первой половине дня будут увеличены интервалы движения всех маршрутов. При этом троллейбусы №4, 6, 14 и трамвай №7 выйдут на линию после 10:30.  
Со 2 по 10 января движение транспорта будет происходить по расписанию воскресенья. 
Кроме того, со 2 по 10 января маршрут троллейбуса №4 будет работать с 10:12 до 19:20, троллейбус №6 – с 10:50 до 21:19.
Напомним, 31 декабря в Удмуртии было объявлено выходным днём.
10:00, 28 декабря, 2020
Андрей Бирюков
638
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ИжГЭТ\n#общественный транспорт