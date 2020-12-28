Электротранспорт в Ижевске изменит график работы в новогодние праздники

В канун Нового года электротранспорт будет работать по расписанию субботы.

Ижевск Удмуртия Время работы общественного транспорта в Ижевске изменится во время новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

В связи с объявлением 31 декабря выходного дня, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию субботы.

1 января движение электротранспорта будет осуществляться по воскресному расписанию. В первой половине дня будут увеличены интервалы движения всех маршрутов. При этом троллейбусы №4, 6, 14 и трамвай №7 выйдут на линию после 10:30.

Со 2 по 10 января движение транспорта будет происходить по расписанию воскресенья.

Кроме того, со 2 по 10 января маршрут троллейбуса №4 будет работать с 10:12 до 19:20, троллейбус №6 – с 10:50 до 21:19.