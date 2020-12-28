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В Ижевске определили площадки для запуска пиротехники

12:45, 28 декабря, 2020
Андрей Бирюков
В Ижевске определили площадки для запуска пиротехники
12:45, 28 декабря, 2020
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Новый год\n#салют
Фото: ИА Сусанин
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При этом аварийные службы города будут работать в круглосуточном режиме.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определены места запуска пиротехники в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба города. 
С 27 декабря по 12 января гражданам рекомендуется запускать пиротехнику на следующих площадках: Ленинский район — улица Клубная, 68, корпус 4, Октябрьский район — набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады, Первомайский район — площадка за остановкой общественного транспорта «Улица Ильфата Закирова» по направлению в центр, Устиновский район — площадка по улице Рупасова, напротив социально-педагогического колледжа, Индустриальный район — парк «Берёзовая роща». 
Администрация города напоминает, что нельзя пользоваться пиротехникой в помещениях, на балконах, крышах, стадионах, возле памятников, а также взрыво- и пожароопасных объектов. Кроме того, запрещено использовать пиротехнику детьми в отсутствие взрослых или пользоваться ею в состоянии опьянения. 
Напомним, что ранее в Ижевске отказались от массовых гуляний в Новый год. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в городе. При этом миксом спортивных активностей наполнятся дворы, парки и скверы Ижевска.
12:45, 28 декабря, 2020
Андрей Бирюков
1171
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Новый год\n#салют