В Ижевске определили площадки для запуска пиротехники

При этом аварийные службы города будут работать в круглосуточном режиме.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определены места запуска пиротехники в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба города.

С 27 декабря по 12 января гражданам рекомендуется запускать пиротехнику на следующих площадках: Ленинский район — улица Клубная, 68, корпус 4, Октябрьский район — набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады, Первомайский район — площадка за остановкой общественного транспорта «Улица Ильфата Закирова» по направлению в центр, Устиновский район — площадка по улице Рупасова, напротив социально-педагогического колледжа, Индустриальный район — парк «Берёзовая роща».

Администрация города напоминает, что нельзя пользоваться пиротехникой в помещениях, на балконах, крышах, стадионах, возле памятников, а также взрыво- и пожароопасных объектов. Кроме того, запрещено использовать пиротехнику детьми в отсутствие взрослых или пользоваться ею в состоянии опьянения.

Напомним, что ранее в Ижевске отказались от массовых гуляний в Новый год. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в городе. При этом миксом спортивных активностей наполнятся дворы, парки и скверы Ижевска.