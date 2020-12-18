Жителям города также напомнили об основных правилах безопасности.

Сарапул. Удмуртия. Места для запуска фейерверков определили в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Запускать пиротехнику можно на следующих площадках:

- улица Набережная в районе лестничного спуска к Каме;

- площадь у ДК «Электрон»;

- площадь у ДК «Заря»;

- площадь у Центральной библиотеки имени Надежды Крупской.

Жителям города напомнили об основных правилах безопасности: пиротехнику нужно покупать только в специализированных магазинах, вся продукция должна быть сертифицирована. Кроме того, нельзя допускать применения пиротехники в помещениях.