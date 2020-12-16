Общественное пространство обустроили на перекрестке улиц Степной и Парашютной.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут выбрать название нового сквера. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, общественное пространство обустроили на перекрестке улиц Степной и Парашютной.

Опрос запустили в группе городской администрации в соцсети «Вконтакте». Ижевчанам предлагают выбрать из предложенных вариантов – Светлый, Солнечный или Степной. Кроме того, можно предложить свой вариант в комментариях.

Сквер на пересечении улиц Степная и Парашютная благоустроен по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

К благоустройству зоны отдыха на пересечении улиц Степная и Парашютная в Ленинском районе приступили еще в прошлом году. При поддержке депутатов Городской думы Ижевска здесь была выполнена планировка территории, смонтированы сети наружного освещения, установлена часть железобетонных конструкций под скамейки.

В этом году благоустройство завершено. На бывшем пустыре уложены 570 кв. м тротуарной плитки, обустроены 146 погонных метров бортовых камней, газон и цветники, установлены светодиодные светильники, скамейки, урны и ограждение. В сквере появились сцена-подиум с входными воротами, шахматные столы со стульями. Стоимость работ по проекту составила 3,2 млн рублей.

Жители частного сектора в Ленинском районе не раз обращались в районную Администрацию с просьбой облагородить этот участок на ул. Степная, создать рекреацию на месте заброшенного пустыря. Теперь это место для семейного отдыха, прогулок родителей с детьми, рядом расположены также детская игровая площадка, воркаут-площадка, а в самом сквере люди старшего поколения могут пообщаться, посидеть на скамейках, провести свободное время за столиками для шахмат или других настольных игр. Свои мероприятия здесь могут проводить учащиеся и педагоги школ № 10 и № 20.