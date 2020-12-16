В Ижевске для свободных захоронений закрыли кладбище «Южное»

В марте 2020 года закрыли соседствующий с ним Кенский погост.
Ижевск. Удмуртия. Территорию Южного кладбища под Ижевском закрыли для свободных захоронений. Соответствующее постановление опубликовано на сайде администрации города.
Закрытие кладбища связано с требованиями федеральных законов и санитарных правил. Разрешается захоронение в родственные могилы и в свободные места в границах семейных оград. Для этого необходимо иметь подтверждающие родство документы.
Также запрет не касается погребений на воинских и вероисповедальных участках.
Напомним, что соседнее Кенское кладбище для свободных захоронений закрыли в марте 2020 года, ранее это произошло и с Хохряковским погостом. В Ижевске открытым для свободных захоронений остаётся Западное кладбище.