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В Ижевске для свободных захоронений закрыли кладбище «Южное»

13:16, 16 декабря, 2020
Юрий Абашев
В Ижевске для свободных захоронений закрыли кладбище «Южное»
13:16, 16 декабря, 2020
Юрий Абашев
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация Ижевска\n#кладбище
Фото: ИА «СУСАНИН»
159
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В марте 2020 года закрыли соседствующий с ним Кенский погост.

Ижевск. Удмуртия. Территорию Южного кладбища под Ижевском закрыли для свободных захоронений. Соответствующее постановление опубликовано на сайде администрации города.
Закрытие кладбища связано с требованиями федеральных законов и санитарных правил. Разрешается захоронение в родственные могилы и в свободные места в границах семейных оград. Для этого необходимо иметь подтверждающие родство документы.
Также запрет не касается погребений на воинских и вероисповедальных участках.
Напомним, что соседнее Кенское кладбище для свободных захоронений закрыли в марте 2020 года, ранее это произошло и с Хохряковским погостом. В Ижевске открытым для свободных захоронений остаётся Западное кладбище.
13:16, 16 декабря, 2020
Юрий Абашев
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация Ижевска\n#кладбище