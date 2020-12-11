На Центральной площади Ижевска начали украшать главную городскую елку

В пробном режиме гирлянды на зеленой красавице включат 16 декабря.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска завершили монтаж главной городской ёлки. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

В настоящее время подрядчик начал украшать символ Нового года. На 20-метровой ёлке появятся 130 шаров и звезд. Также на ней растянут три гирлянды: одну в 140 м, две другие - по 100 м. Ёлка засияет красными, синими и белыми огоньками. Отметим, иллюминация изготовлена в стиле удмуртских узоров.

На ёлке будет возвышаться солярный знак высотой около 3м и шириной 1,5 м. В пробном режиме запуск гирлянд пройдет в среду, 16 декабря.

«Гирлянды подключены к своему щиту управления и контролеру, - которые установлены под елкой и скрыты от посторонних глаз», - рассказал мастер муниципального предприятия «Горсвет» Алексей Верховцев. Оборудование рассчитано на работу в непогоду при температуре до -40 градусов.