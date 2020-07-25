Ижевские спасатели расчистили русло реки Иж от упавших деревьев

Угроза подтопления прибрежной зоны выше по течению устранена.



Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ликвидируют последствия дождей, заливавших на этой неделе городские улицы. Как сообщается на странице Поисково-спасательной службы столицы Удмуртии ВКонтакте, 24 июля сотрудники ПСС расчистили от упавших деревьев русло реки Иж.

Стволы и ветки рухнули в результате подъема уровня воды около пешеходного моста возле предприятия «ИжГЭТ» на улице Маяковского.

Образовавшаяся «плотина» могла привести к подтоплению прибрежной зоны выше по течению. Чтобы этого не случилось, спасатели выловили поваленные деревья из воды.

Напомним, 24 июля аварийные службы Ижевска откачали около 150 кубометров воды, подтопившей улицы города после очередного ливня. Также было убрано 65 поваленных деревьев.