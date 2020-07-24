С подтопленных после дождя территорий в Ижевске откачали около 150 кубометров воды

За 23 июля от ижевчан поступило более 100 заявок на ликвидацию последствий ливня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откачали около 150 кубометров воды после непогоды 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме этого, коммунальные службы убрали 65 поваленных деревьев, собрали 58 кубометров мусора и 116 т смета. Всего за день поступило 109 заявок на ликвидацию последствий ливня, отработано пока что только около 30 обращений.

Напомним, что с 13 по 23 июля в Ижевске выпала месячная норма осадков: 70 мм осадков при норме 59 мм.