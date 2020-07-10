Движение трамвая №2 по улице Орджоникидзе в Ижевске ограничат в выходные

Там пройдут ремонтные работы.

Ижевск. Удмуртия. Движение трамваев №2 по улице Орджоникидзе в Ижевске закроют 11 и 12 июля с 12:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

В это время на участке от улицы Ленина до улицы Промышленной будут проводиться ремонтные работы. Движение организуют по новому маршруту: Буммаш — улица Тимирязева — улица Кирова — улица Карла Маркса — Центр — улица Ленина — улица Халтурина — Воткинский переулок.

В остальное время трамваи будут курсировать по своему обычному маршруту — от Буммаша до улицы Промышленной.