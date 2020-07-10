Жители Ижевска могут предложить свои идеи по благоустройству Берёзовой рощи

Анкету можно заполнить до 12 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идёт онлайн-опрос жителей по будущему благоустройству Берёзовой рощи. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртской Республики.

Городские власти поручили «Паркам Ижевска» разработать проект благоустройства Берёзовой рощи, по которому уже в 2021 году начнётся её обновление. Отметим, что площадь обсуждаемой территории около 10 гектаров и сейчас она в основном используется как транзитный путь, соединяющий Радиозавод и район «Культбаза».

До 12 июля включительно проводится опрос среди ижевчан о том, каким они видят отдых в парке, какой необходим сервис и какие события необходимо проводить в роще. Принять участие могут жители старше 14 лет.

Заполнить анкету можно по ссылке.