Герои панно на стенах зданий «ожили» в Ижевске

Автором визуализации стал дизайнер Андрей Першин.
Ижевск. Удмуртия. Дизайнер Андрей Першин «оживил» панно на зданиях Ижевска в своей визуализации. Анимированный ролик он выложил на своих страницах в соцсетях.
Напомним, в 2018 году Андрей Першин подобным образом «оживил» героев сграффито на стене школы №48, назвав ролик «Неутомимое движение советской науки».
В новом проекте задействованы изображения на стенах Центрального автовокзала, бывшего «Детского мира», корпуса Ижевской государственной медакадемии и здании Удмуртэнерго.
Отметим, что сграффито на морфологическом корпусе Медакадемии с врачами различных специальностей появилось в 1960-х годах, женщина с младенцем и мужчина с молотом появились на стенах автовокзала в 1973 году, а мозаичное панно художника Александра Сарычева появилось на фасаде здания энергетиков на улице Советской в начале 1980-х годов.
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