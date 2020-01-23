Герои панно на стенах зданий «ожили» в Ижевске

Автором визуализации стал дизайнер Андрей Першин.

Ижевск. Удмуртия. Дизайнер Андрей Першин «оживил» панно на зданиях Ижевска в своей визуализации. Анимированный ролик он выложил на своих страницах в соцсетях.

Напомним, в 2018 году Андрей Першин подобным образом «оживил» героев сграффито на стене школы №48, назвав ролик «Неутомимое движение советской науки».

В новом проекте задействованы изображения на стенах Центрального автовокзала, бывшего «Детского мира», корпуса Ижевской государственной медакадемии и здании Удмуртэнерго.

Отметим, что сграффито на морфологическом корпусе Медакадемии с врачами различных специальностей появилось в 1960-х годах, женщина с младенцем и мужчина с молотом появились на стенах автовокзала в 1973 году, а мозаичное панно художника Александра Сарычева появилось на фасаде здания энергетиков на улице Советской в начале 1980-х годов.