Трое детей получили травмы в результате ДТП в Удмуртии

Авария произошла в деревне Старое Михайловское.

Завьяловский район. Удмуртия. В деревне Старое Михайловское Завьяловского района Удмуртии столкнулись «в лоб» автомобили «Опель-Корса» и «Нива-Шевроле». В результате аварии травмы получили пять человек. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.

ДТП произошло 19 января. Женщина, сидевшая за рулём автомобиля «Опель-Корса», не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с «Нивой-Шевроле». Травмы в результате аварии получил водитель «Нивы» и его пассажиры: женщина, шестилетняя девочка и четырнадцатилетний мальчик. В «Опеле» травмы получил мальчик 2007 года рождения.